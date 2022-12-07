Армія РФ обстріляла Харківщину з танків, мінометів і артилерії – Генштаб
Щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з різного озброєння протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове.
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“Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – додали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з різного озброєння протягом доби.".