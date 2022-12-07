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Армія РФ знову вдарила ракетами по Харківщині – соцмережі

Події 19:14   07.12.2022
Олена Нагорна
Армія РФ знову вдарила ракетами по Харківщині – соцмережі

Увечері 7 грудня російська армія обстріляла ракетами Харківську область.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 18:42, о 18:55 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за вісім хвилин – ще однієї. Попередньо, ракети впали в області. Зокрема, про вибухи написали у соцмережах мешканці Чугуївського району.

Водночас у Telegram-каналах Бєлгородської області опублікували інформацію, що над регіоном “було гучно”.

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Офіційної інформації наразі немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 19:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВУвечері 7 грудня російська армія обстріляла ракетами Харківську область.".