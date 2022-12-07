Армія РФ знову вдарила ракетами по Харківщині – соцмережі

Увечері 7 грудня російська армія обстріляла ракетами Харківську область.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 18:42, о 18:55 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за вісім хвилин – ще однієї. Попередньо, ракети впали в області. Зокрема, про вибухи написали у соцмережах мешканці Чугуївського району.

Водночас у Telegram-каналах Бєлгородської області опублікували інформацію, що над регіоном “було гучно”.

Офіційної інформації наразі немає.