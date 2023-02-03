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Синегубов прокомментировал возможное увольнение и назначение в МВД

Политика 12:06   03.02.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Синегубов прокомментировал возможное увольнение и назначение в МВД

Начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 3 февраля ответил на вопрос журналистов касательно слухов о его отставке.

«Я ничего комментировать не буду. Скажу так, что меня назначал Президент и увольнять, конечно же, будет решение президента», — отреагировал на вопрос Синегубов.

Ранее на фоне увольнения замглавы ОП Кирилла Тимошенко, гибели руководства МВД Украины в авиакатастрофе и ряда кадровых решений по руководству ОВА в других регионах, возникли слухи о возможном увольнении Олега Синегубова. Причем различные источники сочиняли совершенно разные версии — от назначения в Харьков замглавы ОП Олега Татарова до назначения самого Синегубова министром МВД вместо погибшего Дениса Монастырского. Однако на данный момент ни одна из версий не подтвердилась, а Синегубов продолжает руководить Харьковщиной.

Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 12:06;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 3 февраля ответил на вопрос журналистов касательно слухов о его отставке".