Синєгубов прокоментував можливе звільнення та призначення до МВС

Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 3 лютого відповів на запитання журналістів щодо чуток про його відставку.

“Я нічого коментувати не буду. Скажу так, що мене призначав Президент і звільняти, звичайно що буде рішення Президента”, – відреагував на запитання Синєгубов.

Раніше на тлі звільнення заступника голови ВП Кирила Тимошенка, загибелі керівництва МВС України в авіакатастрофі та низки кадрових рішень щодо керівництва ОВА в інших регіонах, виникли чутки про можливе звільнення Олега Синєгубова. Причому різні джерела складали різні версії – від призначення в Харків заступника голови ОП Олега Татарова до призначення самого Синєгубова міністром МВС замість загиблого Дениса Монастирського. Проте наразі жодна з версій не підтвердилася, а Синєгубов продовжує керувати Харківщиною.