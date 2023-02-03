Синєгубов прокоментував можливе звільнення та призначення до МВС
Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 3 лютого відповів на запитання журналістів щодо чуток про його відставку.
“Я нічого коментувати не буду. Скажу так, що мене призначав Президент і звільняти, звичайно що буде рішення Президента”, – відреагував на запитання Синєгубов.
Раніше на тлі звільнення заступника голови ВП Кирила Тимошенка, загибелі керівництва МВС України в авіакатастрофі та низки кадрових рішень щодо керівництва ОВА в інших регіонах, виникли чутки про можливе звільнення Олега Синєгубова. Причому різні джерела складали різні версії – від призначення в Харків заступника голови ОП Олега Татарова до призначення самого Синєгубова міністром МВС замість загиблого Дениса Монастирського. Проте наразі жодна з версій не підтвердилася, а Синєгубов продовжує керувати Харківщиною.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов прокоментував можливе звільнення та призначення до МВС»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 12:06;
Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 3 лютого відповів на запитання журналістів щодо чуток про його відставку".