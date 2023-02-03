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Синєгубов прокоментував можливе звільнення та призначення до МВС

Політика 12:06   03.02.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Синєгубов прокоментував можливе звільнення та призначення до МВС

Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 3 лютого відповів на запитання журналістів щодо чуток про його відставку.

“Я нічого коментувати не буду. Скажу так, що мене призначав Президент і звільняти, звичайно що буде рішення Президента”, – відреагував на запитання Синєгубов.

Раніше на тлі звільнення заступника голови ВП Кирила Тимошенка, загибелі керівництва МВС України в авіакатастрофі та низки кадрових рішень щодо керівництва ОВА в інших регіонах, виникли чутки про можливе звільнення Олега Синєгубова. Причому різні джерела складали різні версії – від призначення в Харків заступника голови ОП Олега Татарова до призначення самого Синєгубова міністром МВС замість загиблого Дениса Монастирського. Проте наразі жодна з версій не підтвердилася, а Синєгубов продовжує керувати Харківщиною.

Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 12:06;

    • Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 3 лютого відповів на запитання журналістів щодо чуток про його відставку".