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Зеленський призначив Кулебу заступником голови ОП і звільнив ще 4-х голів ОВА

Політика 21:33   24.01.2023
Олена Нагорна
Зеленський призначив Кулебу заступником голови ОП і звільнив ще 4-х голів ОВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА та призначив його заступником голови Офісу президента – замість Кирила Тимошенка.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Також своїми указами Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко вранці 24 січня підтвердив, що звільнився з посади заступника глави Офісу президента.

Чутки про відставку Тимошенка наполегливо ходили протягом тижня. А до цього виникали з певною періодичністю після публікації у грудні 2022 року розслідування “Української правди” “Не “воєнний стан” заступника керівника ОП Кирила Тимошенка”, присвяченого елітному будинку та авто співробітника Офісу президента. А ось видання “РБК” із посиланням на свої джерела повідомило про те, що колишній заступник голови ОП може очолити Херсонську ОВА.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 21:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА та призначив його заступником голови Офісу президента – замість Кирила Тимошенка.".