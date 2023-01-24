Зеленский назначил Кулебу замглавы ОП вместо Тимошенко и уволил 4-х глав ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОВА и назначил его заместителем главы Офиса президента — вместо Кирилла Тимошенко.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также своими указами Зеленский уволил главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Напомним, Кирилл Тимошенко утром 24 января подтвердил, что уволился с должности заместителя главы Офиса президента.

Слухи об отставке Тимошенко упорно ходили в течение недели. А до этого возникали с определенной периодичностью после публикации в декабре 2022 года расследования «Украинской правды» «Не «военное положение» заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко», посвященного элитному дому и авто сотрудника Офиса президента. Издание «РБК» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что бывший замглавы ОП может возглавить Херсонскую ОВА.