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Зеленский назначил Кулебу замглавы ОП вместо Тимошенко и уволил 4-х глав ОВА

Общество 21:33   24.01.2023
Елена Нагорная
Зеленский назначил Кулебу замглавы ОП вместо Тимошенко и уволил 4-х глав ОВА Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОВА и назначил его заместителем главы Офиса президента — вместо Кирилла Тимошенко.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также своими указами Зеленский уволил главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Напомним, Кирилл Тимошенко утром 24 января подтвердил, что уволился с должности заместителя главы Офиса президента.

Слухи об отставке Тимошенко упорно ходили в течение недели. А до этого возникали с определенной периодичностью после публикации в декабре 2022 года расследования «Украинской правды» «Не «военное положение» заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко», посвященного элитному дому и авто сотрудника Офиса президента. Издание «РБК» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что бывший замглавы ОП может возглавить Херсонскую ОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 21:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОВА и назначил его заместителем главы Офиса президента — вместо Кирилла Тимошенко.".