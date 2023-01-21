У Харкові змінять начальника ОВА, призначити можуть Татарова – нардеп

Скандальний нардеп Гео Лерос, який пробув у президентській фракції “Слуга народу” лише рік, зробив чергову сенсаційну заяву.

На тлі чуток про майбутні кадрові перестановки в Офісі Президента України Лерос заявив, що у відставку відправлять одного із заступників Андрія Єрмака. Але це не Кирило Тимошенко, про звільнення якого раніше “інсайдував” нардеп Олексій Гончаренко.

“Першим кандидатом на виліт – Олег Татаров, – написав у Телеграмі Гео Лерос. – Це вимога міжнародних партнерів, у тому числі через справу НАБУ щодо його бізнес-партнера Максима Микитася, який намагався дати рекордний хабар меру Дніпра Борису Філатову. Нагадаю, тоді під запис розмови Микитась заявив, що його діяльності допомагає заступник глави Офісу Президента Олег Татаров”.

Однак, на думку Гео Лероса, звільняти Татарова “в нікуди” не стануть. Нібито його переведуть… до Харкова – на посаду голови Харківської ОВА.

Нагадаємо, Олег Татаров працював в органах внутрішніх справ до 2014 року. Істотний період його діяльності припав на часи правління президента-втікача Віктора Януковича. Татаров обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів під час подій Революції Гідності. Зокрема, Татаров неодноразово коментував питання затримання учасників Майдану та кримінальні справи проти них. Після 2014 року працював адвокатом. Призначення Татарова в ОП у 2020 році викликало обурення серед громадських діячів і антикорупціонерів.