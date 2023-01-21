В Харькове сменят начальника ОВА, назначить могут Татарова — нардеп

Скандальный нардеп Гео Лерос, пробывший в президентской фракции «Слуга народа» всего год, сделал очередное сенсационное заявление.

На фоне слухов о грядущих кадровых перестановках в Офисе Президента Украины Лерос заявил, что в отставку отправят одного из замов Андрея Ермака. Но это не Кирилл Тимошенко, об увольнении которого раньше «инсайдил» нардеп Алексей Гончаренко.

«Первым кандидатом на вылет — Олег Татаров, — написал в telegram Гео Лерос. — Это требование международных партнеров, в том числе из-за дела НАБУ в отношении его бизнес-партнера Максима Микитася, пытавшегося дать рекордную взятку мэру Днепра Борису Филатову. Напомню, тогда под запись разговора Микитась заявил, что его деятельности помогает заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров».

Однако, по мнению Гео Лероса, увольнять Татарова «в никуда» не станут. Якобы его переведут… в Харьков — на должность главы Харьковской ОВА.

Напомним, Олег Татаров работал в органах внутренних дел вплоть до 2014 года. Существенный период его деятельности совпал с временами правления президента-беглеца Виктора Януковича. Он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД – руководителя управления по организации контроля за расследованием преступлений во время событий Революции Достоинства. В частности Татаров неоднократно комментировал вопросы задержания участников Майдана и уголовные дела против них. После 2014 года работал адвокатом. Назначение Татарова в ОП в 2020 году вызвало возмущения в среде общественников и антикоррупционеров.