В Харькове продолжают разбор завалов университета городского хозяйства (фото)

7 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.

Чрезвычайники занимаются демонтажем неустойчивых и аварийных конструкций на уровне четвертого и пятого этажей для дальнейшей безопасности строительно-восстановительных работ, рассказали в облуправлении ГСЧС.

На месте работали 24 спасателя и три единицы спецтехники.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, вторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.