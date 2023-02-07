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В Харькове продолжают разбор завалов университета городского хозяйства (фото)

Происшествия 17:50   07.02.2023
Елена Нагорная
В Харькове продолжают разбор завалов университета городского хозяйства (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

7 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.

Чрезвычайники занимаются демонтажем неустойчивых и аварийных конструкций на уровне четвертого и пятого этажей для дальнейшей безопасности строительно-восстановительных работ, рассказали в облуправлении ГСЧС.

На месте работали 24 спасателя и три единицы спецтехники.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетовавторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 17:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.".