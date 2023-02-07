В Харькове продолжают разбор завалов университета городского хозяйства (фото)
7 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.
Чрезвычайники занимаются демонтажем неустойчивых и аварийных конструкций на уровне четвертого и пятого этажей для дальнейшей безопасности строительно-восстановительных работ, рассказали в облуправлении ГСЧС.
На месте работали 24 спасателя и три единицы спецтехники.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, вторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.".