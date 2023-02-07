У Харкові триває розбір завалів університету міського господарства (фото)

7 лютого у Харкові бійці ДСНС продовжили розбирати завали п’ятиповерхової будівлі університету міського господарства ім. Бекетова, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару вранці 5 лютого.

Надзвичайники займаються демонтажем нестійких та аварійних конструкцій на рівні четвертого та п’ятого поверхів задля подальшої безпеки будівельно-відновлювальних робіт, розповіли в облуправлінні ДСНС.

На місці працювали 24 рятувальники та три одиниці спецтехніки.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, друга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.