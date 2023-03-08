Из Харьковщины выехали 24 тысячи жителей деоккупированных территорий
Такую статистику эвакуации с деоккупированных территорий привели в Министерстве реинтеграции.
«Продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года. В ее рамках из Харьковщины за полгода выехали более 24 тысяч человек», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Там также подвели итоги обязательной эвакуации детей и маломобильных граждан из зоны боевых действий.
«С августа 2022 года идет обязательная эвакуация из Донецкой области. Таким образом, за 7 месяцев в безопасные регионы переместились почти 50 тысяч граждан. Среди них – более 6 тысяч детей и более 2 тысяч маломобильных», — отметили в министерстве.
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Напомним, недавно обязательная эвакуация началась и на Харьковщине — людей вывозят из Купянского района, который находится под беспрерывными обстрелами армии РФ. Тем, кто хочет эвакуироваться, рекомендуют обратиться на круглосуточную «горячую» линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такую статистику эвакуации с деоккупированных территорий привели в Министерстве реинтеграции".