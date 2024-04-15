Аграрии Харьковщины могут бесплатно получить семена кукурузы — подробности

До 21 апреля аграрии с прифронтовых и пострадавших от боевых действий территорий, в частности из Харьковской области, могут подать заявки на бесплатное получение семян кукурузы.

Получить помощь могут агропроизводители, которые имеют в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства, сообщают в Минреинтеграции.

Каждый участник программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего будет достаточно для засева 25 гектаров.

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе «Доступные программы» — USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15756 посевных единиц. Выдача семян планируется в конце апреля.