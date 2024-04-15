Аграрии Харьковщины могут бесплатно получить семена кукурузы — подробности
До 21 апреля аграрии с прифронтовых и пострадавших от боевых действий территорий, в частности из Харьковской области, могут подать заявки на бесплатное получение семян кукурузы.
Получить помощь могут агропроизводители, которые имеют в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства, сообщают в Минреинтеграции.
Каждый участник программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего будет достаточно для засева 25 гектаров.
Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе «Доступные программы» — USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.
В целом правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15756 посевных единиц. Выдача семян планируется в конце апреля.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: аграрии, кукуруза, минреинтеграции, посевная, семена, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 21:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 21 апреля аграрии с прифронтовых и пострадавших от боевых действий территорий, в частности из Харьковской области, могут подать заявки на бесплатное получение семян кукурузы".