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Аграрии Харьковщины могут бесплатно получить семена кукурузы — подробности

Общество 21:49   15.04.2024
Елена Нагорная
Аграрии Харьковщины могут бесплатно получить семена кукурузы — подробности Фото: agronom.com.ua

До 21 апреля аграрии с прифронтовых и пострадавших от боевых действий территорий, в частности из Харьковской области, могут подать заявки на бесплатное получение семян кукурузы.

Получить помощь могут агропроизводители, которые имеют в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства, сообщают в Минреинтеграции.

Каждый участник программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего будет достаточно для засева 25 гектаров.

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе «Доступные программы» — USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15756 посевных единиц. Выдача семян планируется в конце апреля.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 21 апреля аграрии с прифронтовых и пострадавших от боевых действий территорий, в частности из Харьковской области, могут подать заявки на бесплатное получение семян кукурузы".