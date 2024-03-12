Live
  • Вт 12.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.38
  • EUR 41.96

Каким будет урожай: на части Харьковщины озимые вышли из зимнего покоя

Общество 22:08   12.03.2024
Елена Нагорная
Каким будет урожай: на части Харьковщины озимые вышли из зимнего покоя

Осенью прошлого года аграрии Харьковщины засеяли озимыми культурами 325,9 тысячи гектаров, что на 46,2% больше, чем в 2022-м.

Больше всего площадей — 323 тысячи гектаров — засеяли озимой пшеницей. Под озимый рапс отвели 22,9 тысячи гектаров, под ячмень — 2,4 тысячи гектаров, под рожь — 0,5 тысячи, сообщает пресс-служба ХОВА.

«На большей части территории Харьковской области озимые культуры в течение декады находились в состоянии неглубокого зимнего покоя, только в южных и центральных районах, где наблюдались высокие температуры воздуха и почвы, в дневные часы озимые слабо вегетировали», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

В этом году аграрии региона планируют посеять яровые культуры на площади более 960 тысяч гектаров. Ожидается увеличение площадей под яровую пшеницу, горох, гречиху, просо и подсолнечник.

Читайте также: 91% посевов озимых взошел на Харьковщине: в ХОВА сообщили, чем засеяны поля

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 12.03: учения военных в Харькове, «прилеты», фортификации
Главные новости 12.03: учения военных в Харькове, «прилеты», фортификации
12.03.2024, 23:00
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
11.03.2024, 21:18
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
12.03.2024, 15:35
Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины
Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины
12.03.2024, 15:53
Синегубов показал, какие фортификации сейчас возводят на Харьковщине (фото)
Синегубов показал, какие фортификации сейчас возводят на Харьковщине (фото)
12.03.2024, 21:03
Получившие Оскар харьковчане обратились к украинцам после церемонии (видео)
Получившие Оскар харьковчане обратились к украинцам после церемонии (видео)
11.03.2024, 20:10

Новости по теме:

16:58
На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай
16:33
90% посевов озимых на Харьковщине хорошо перезимовали — ХОВА
20:37
Как морозы без снега влияют на будущий урожай, рассказал харьковский агроном
12:26
На Харьковщине уже собрали почти 1,5 млн тонн зерна, несмотря на минную угрозу
13:22
Харьковские аграрии приступили к сбору озимых: каким будет урожай

Вы читали новость: «Каким будет урожай: на части Харьковщины озимые вышли из зимнего покоя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осенью прошлого года аграрии Харьковщины засеяли озимыми культурами 325,9 тысячи гектаров".