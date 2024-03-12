Каким будет урожай: на части Харьковщины озимые вышли из зимнего покоя

Осенью прошлого года аграрии Харьковщины засеяли озимыми культурами 325,9 тысячи гектаров, что на 46,2% больше, чем в 2022-м.

Больше всего площадей — 323 тысячи гектаров — засеяли озимой пшеницей. Под озимый рапс отвели 22,9 тысячи гектаров, под ячмень — 2,4 тысячи гектаров, под рожь — 0,5 тысячи, сообщает пресс-служба ХОВА.

«На большей части территории Харьковской области озимые культуры в течение декады находились в состоянии неглубокого зимнего покоя, только в южных и центральных районах, где наблюдались высокие температуры воздуха и почвы, в дневные часы озимые слабо вегетировали», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

В этом году аграрии региона планируют посеять яровые культуры на площади более 960 тысяч гектаров. Ожидается увеличение площадей под яровую пшеницу, горох, гречиху, просо и подсолнечник.