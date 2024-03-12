Каким будет урожай: на части Харьковщины озимые вышли из зимнего покоя
Осенью прошлого года аграрии Харьковщины засеяли озимыми культурами 325,9 тысячи гектаров, что на 46,2% больше, чем в 2022-м.
Больше всего площадей — 323 тысячи гектаров — засеяли озимой пшеницей. Под озимый рапс отвели 22,9 тысячи гектаров, под ячмень — 2,4 тысячи гектаров, под рожь — 0,5 тысячи, сообщает пресс-служба ХОВА.
«На большей части территории Харьковской области озимые культуры в течение декады находились в состоянии неглубокого зимнего покоя, только в южных и центральных районах, где наблюдались высокие температуры воздуха и почвы, в дневные часы озимые слабо вегетировали», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
В этом году аграрии региона планируют посеять яровые культуры на площади более 960 тысяч гектаров. Ожидается увеличение площадей под яровую пшеницу, горох, гречиху, просо и подсолнечник.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: озимые, посевы, пшеница, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осенью прошлого года аграрии Харьковщины засеяли озимыми культурами 325,9 тысячи гектаров".