Яким буде врожай: на частині Харківщини озимі вийшли із зимового спокою
Восени минулого року аграрії Харківщини засіяли озимими культурами 325,9 тисячі гектарів, що на 46,2% більше, ніж у 2022-му.
Найбільше площ – 323 тисячі гектарів – засіяли озимою пшеницею. Під озимий ріпак відвели 22,9 тисячі гектарів, під ячмінь – 2,4 тисячі гектарів, під жито – 0,5 тисячі, повідомляє пресслужба ХОВА.
“На більшій частині території Харківської області озимі культури впродовж декади знаходилися в стані неглибокого зимового спокою, лише в південних та центральних районах, де спостерігалися найвищі температури повітря та ґрунту, в денні години озима слабко вегетувала”, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Цього року аграрії регіону планують посіяти ярі культури на площі понад 960 тисяч гектарів. Очікується збільшення площ під яру пшеницю, горох, гречку, просо та соняшник.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: озимые, посевы, пшеница, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восени минулого року аграрії Харківщини засіяли озимими культурами 325,9 тисячі гектарів".