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Аграрії Харківщини можуть безплатно отримати насіння кукурудзи – подробиці

Економіка 21:49   15.04.2024
Олена Нагорна
Аграрії Харківщини можуть безплатно отримати насіння кукурудзи – подробиці Фото: agronom.com.ua

До 21 квітня аграрії з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій, зокрема з Харківської області, можуть подати заявки на безплатне отримання насіння кукурудзи.

Отримати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробці від 5 до 500 га та зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема сімейні фермерські господарства, повідомляють у Мінреінтеграції.

Кожен учасник програми зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для засіву 25 га.

Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватись у Державному аграрному реєстрі у розділі “Доступні програми” – USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.

Загалом уряд США в межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15756 посівних одиниць насіння. Видача кукурудзи планується наприкінці квітня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 21 квітня аграрії з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій, зокрема з Харківської області, можуть подати заявки на безплатне отримання насіння кукурудзи".