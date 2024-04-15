Аграрії Харківщини можуть безплатно отримати насіння кукурудзи – подробиці

До 21 квітня аграрії з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій, зокрема з Харківської області, можуть подати заявки на безплатне отримання насіння кукурудзи.

Отримати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробці від 5 до 500 га та зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема сімейні фермерські господарства, повідомляють у Мінреінтеграції.

Кожен учасник програми зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для засіву 25 га.

Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватись у Державному аграрному реєстрі у розділі “Доступні програми” – USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.

Загалом уряд США в межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15756 посівних одиниць насіння. Видача кукурудзи планується наприкінці квітня.