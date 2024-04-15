Аграрії Харківщини можуть безплатно отримати насіння кукурудзи – подробиці
До 21 квітня аграрії з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій, зокрема з Харківської області, можуть подати заявки на безплатне отримання насіння кукурудзи.
Отримати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробці від 5 до 500 га та зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема сімейні фермерські господарства, повідомляють у Мінреінтеграції.
Кожен учасник програми зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для засіву 25 га.
Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватись у Державному аграрному реєстрі у розділі “Доступні програми” – USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.
Загалом уряд США в межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15756 посівних одиниць насіння. Видача кукурудзи планується наприкінці квітня.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: аграрии, кукуруза, минреинтеграции, посевная, семена, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 21:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 21 квітня аграрії з прифронтових та постраждалих від бойових дій територій, зокрема з Харківської області, можуть подати заявки на безплатне отримання насіння кукурудзи".