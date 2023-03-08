З Харківщини виїхали 24 тисячі мешканців деокупованих територій

Таку статистику евакуації з деокупованих територій навели у Міністерстві реінтеграції.

“Продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. У її рамках із Харківщини за півроку виїхали понад 24 тисячі людей”, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Там також підбили підсумки обов’язкової евакуації дітей та маломобільних громадян із зони бойових дій.

“З серпня 2022 року йде обов’язкова евакуація з Донецької області. Таким чином, за 7 місяців у безпечні регіони перемістилися майже 50 тисяч громадян. Серед них – понад 6 тисяч дітей та понад 2 тисячі маломобільних”, – зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно обов’язкова евакуація почалася й на Харківщині – людей вивозять із Куп’янського району, який перебуває під безперервними обстрілами армії РФ. Тим, хто хоче евакуюватися, рекомендують звернутись на цілодобову “гарячу” лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.