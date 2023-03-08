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З Харківщини виїхали 24 тисячі мешканців деокупованих територій

Суспільство 10:13   08.03.2023
Оксана Горун
З Харківщини виїхали 24 тисячі мешканців деокупованих територій

Таку статистику евакуації з деокупованих територій навели у Міністерстві реінтеграції.

“Продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. У її рамках із Харківщини за півроку виїхали понад 24 тисячі людей”, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Там також підбили підсумки обов’язкової евакуації дітей та маломобільних громадян із зони бойових дій.

“З серпня 2022 року йде обов’язкова евакуація з Донецької області. Таким чином, за 7 місяців у безпечні регіони перемістилися майже 50 тисяч громадян. Серед них – понад 6 тисяч дітей та понад 2 тисячі маломобільних”, – зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо, нещодавно обов’язкова евакуація почалася й на Харківщині – людей вивозять із Куп’янського району, який перебуває під безперервними обстрілами армії РФ. Тим, хто хоче евакуюватися, рекомендують звернутись на цілодобову “гарячу” лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 10:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таку статистику евакуації з деокупованих територій навели у Міністерстві реінтеграції".