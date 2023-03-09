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Во время ночной воздушной тревоги на Харьковщине сбили ракеты — Мельник

Происшествия 07:52   09.03.2023
Оксана Горун
Во время ночной воздушной тревоги на Харьковщине сбили ракеты — Мельник Фото: Вадим Беликов

Российские крылатые ракеты сбили в Красноградском районе, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона.

В 4:47 утра 9 марта начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что группа российских крылатых ракет двигается в направлении Харьковской области.

Уже в 4:58 он написал: «Сбили в Красноградском районе Харьковской области». Количество сбитых целей Мельник не уточнил.

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    • Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову и области враг минувшей ночью нанес около 15 ударов. Целились по энергетической инфраструктуре, но есть попадания и по жилым домам. В частности, двоих людей спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские крылатые ракеты сбили в Красноградском районе, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона".