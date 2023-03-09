Во время ночной воздушной тревоги на Харьковщине сбили ракеты — Мельник

Российские крылатые ракеты сбили в Красноградском районе, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона.

В 4:47 утра 9 марта начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что группа российских крылатых ракет двигается в направлении Харьковской области.

Уже в 4:58 он написал: «Сбили в Красноградском районе Харьковской области». Количество сбитых целей Мельник не уточнил.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову и области враг минувшей ночью нанес около 15 ударов. Целились по энергетической инфраструктуре, но есть попадания и по жилым домам. В частности, двоих людей спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.