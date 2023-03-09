Во время ночной воздушной тревоги на Харьковщине сбили ракеты — Мельник
Фото: Вадим Беликов
Российские крылатые ракеты сбили в Красноградском районе, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона.
В 4:47 утра 9 марта начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что группа российских крылатых ракет двигается в направлении Харьковской области.
Уже в 4:58 он написал: «Сбили в Красноградском районе Харьковской области». Количество сбитых целей Мельник не уточнил.
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Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову и области враг минувшей ночью нанес около 15 ударов. Целились по энергетической инфраструктуре, но есть попадания и по жилым домам. В частности, двоих людей спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские крылатые ракеты сбили в Красноградском районе, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона".