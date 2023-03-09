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Під час нічної повітряної тривоги на Харківщині збили ракети – Мельник

Події 07:52   09.03.2023
Оксана Горун
Під час нічної повітряної тривоги на Харківщині збили ракети – Мельник Фото: Вадим Беликов

Російські крилаті ракети збили в Красноградському районі, повідомив начальник Харківського військового гарнізону.

О 4:47 ранку 9 березня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про те, що група російських крилатих ракет рухається у напрямку Харківської області.

Вже о 4:58 він написав : “Збили у Красноградському районі Харківської області”. Кількість збитих цілей Мельник не уточнив.

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    • Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову та області ворог минулої ночі завдав близько 15 ударів. Цілилися по енергетичній інфраструктурі, але є влучення й по житлових будинках. Зокрема двох людей рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські крилаті ракети збили в Красноградському районі, повідомив начальник Харківського військового гарнізону".