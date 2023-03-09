Під час нічної повітряної тривоги на Харківщині збили ракети – Мельник

Російські крилаті ракети збили в Красноградському районі, повідомив начальник Харківського військового гарнізону.

О 4:47 ранку 9 березня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про те, що група російських крилатих ракет рухається у напрямку Харківської області.

Вже о 4:58 він написав : “Збили у Красноградському районі Харківської області”. Кількість збитих цілей Мельник не уточнив.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову та області ворог минулої ночі завдав близько 15 ударів. Цілилися по енергетичній інфраструктурі, але є влучення й по житлових будинках. Зокрема двох людей рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.