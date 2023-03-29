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Армия РФ обстреляла село на Купянщине: три раненые

Общество 16:40   29.03.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла село на Купянщине: три раненые

Российские военные обстреляли село Подолы в Купянском районе, ранения получили три женщины.

Об этом в telegram сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

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По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали трое мирных женщин — 70, 69 и 68 лет.

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Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

«Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные обстреляли село Подолы в Купянском районе, ранения получили три женщины.".