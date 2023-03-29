Армия РФ обстреляла село на Купянщине: три раненые

Российские военные обстреляли село Подолы в Купянском районе, ранения получили три женщины.

Об этом в telegram сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали трое мирных женщин — 70, 69 и 68 лет.

Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

«Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии», — добавил Синегубов.