Армия РФ обстреляла село на Купянщине: три раненые
Российские военные обстреляли село Подолы в Купянском районе, ранения получили три женщины.
Об этом в telegram сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали трое мирных женщин — 70, 69 и 68 лет.
Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями.
«Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 16:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные обстреляли село Подолы в Купянском районе, ранения получили три женщины.".