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Армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: три поранені

Суспільство 16:40   29.03.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: три поранені

Російські військові обстріляли село Подоли у Куп’янському районі, поранення отримали троє жінок.

Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

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За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждали три мирні жінки – 70, 69 та 68 років.

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Всі вони госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями.

“Стан однієї жінки — тяжкий. Інші в середньому стані”, – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові обстріляли село Подоли у Куп’янському районі, поранення отримали троє жінок.".