Армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: три поранені

Російські військові обстріляли село Подоли у Куп’янському районі, поранення отримали троє жінок.

Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждали три мирні жінки – 70, 69 та 68 років.

Всі вони госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями.

“Стан однієї жінки — тяжкий. Інші в середньому стані”, – додав Синєгубов.