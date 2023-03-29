Армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: три поранені
Російські військові обстріляли село Подоли у Куп’янському районі, поранення отримали троє жінок.
Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждали три мирні жінки – 70, 69 та 68 років.
Всі вони госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями.
“Стан однієї жінки — тяжкий. Інші в середньому стані”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 16:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові обстріляли село Подоли у Куп’янському районі, поранення отримали троє жінок.".