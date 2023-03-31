Удар С-300 по Харькову и атака БпЛА на Изюмщине: открыты производства (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По фактам удара по Харькову ракетами С-300 вечером 30 марта и атаки дронами Shahed критической инфраструктуры в Изюмском районе в ночь на 31 марта начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Около 22:10 30 марта в результате ракетного удара по Новобаварскому району Харькова ракетами С-300 из Белгородской области РФ было повреждено административное здание госучреждения и получили ранения трое работников. Все отказались от госпитализации, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
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В результате атаки БпЛА на объекты критической инфраструктуры на Изюмщине есть повреждения и получили ранения двое гражданских мужчин.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 11:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам удара по Харькову ракетами С-300 вечером 30 марта и атаки дронами Shahed критической инфраструктуры в Изюмском районе в ночь на 31 марта начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).".