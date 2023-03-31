Удар С-300 по Харькову и атака БпЛА на Изюмщине: открыты производства (фото)

По фактам удара по Харькову ракетами С-300 вечером 30 марта и атаки дронами Shahed критической инфраструктуры в Изюмском районе в ночь на 31 марта начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Около 22:10 30 марта в результате ракетного удара по Новобаварскому району Харькова ракетами С-300 из Белгородской области РФ было повреждено административное здание госучреждения и получили ранения трое работников. Все отказались от госпитализации, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В результате атаки БпЛА на объекты критической инфраструктуры на Изюмщине есть повреждения и получили ранения двое гражданских мужчин.



Фото: Харьковская облпрокуратура