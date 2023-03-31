Трудно сказать, что было целью: Синегубов уточнил, где в Харькове упали ракеты
Вражеские ракеты вечером 30 марта попали в полупромзону Харькова и повредили исключительно гражданскую инфраструктуру, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
«Достаточно трудно сказать на данный момент, что было целью этих обстрелов. Кроме террора местного гражданского населения. Ракеты попали в полупромзону Харькова. Повредили исключительно гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Одна ракета попала в дорогу среди жилого квартала, еще две ракеты разорвались в воздухе», — рассказал председатель ХОВА.
Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Как сообщил утром глава ХОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Новобаварский район и всего выпустил девять ракет, предварительно С-300. Часть из них попала в землю и взорвалась в воздухе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека, в госпитализации они не нуждались.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 10:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские ракеты вечером 30 марта попали в полупромзону Харькова и повредили исключительно гражданскую инфраструктуру, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".