Трудно сказать, что было целью: Синегубов уточнил, где в Харькове упали ракеты

Вражеские ракеты вечером 30 марта попали в полупромзону Харькова и повредили исключительно гражданскую инфраструктуру, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Достаточно трудно сказать на данный момент, что было целью этих обстрелов. Кроме террора местного гражданского населения. Ракеты попали в полупромзону Харькова. Повредили исключительно гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Одна ракета попала в дорогу среди жилого квартала, еще две ракеты разорвались в воздухе», — рассказал председатель ХОВА.

Напомним, после 22-х часов 30 марта армия РФ начала наносить удары по Харькову. Как сообщил утром глава ХОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Новобаварский район и всего выпустил девять ракет, предварительно С-300. Часть из них попала в землю и взорвалась в воздухе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Легкие ранения получили три человека, в госпитализации они не нуждались.