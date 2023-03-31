“Важко сказати, що було метою”: Синєгубов уточнив, де в Харкові впали ракети
Ворожі ракети ввечері 30 березня влучили в напівпромзону Харкова та пошкодили виключно цивільну інфраструктуру, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
“Досить важко сказати на цей час, що було метою цих обстрілів. Окрім терору місцевого цивільного населення. Ракети влучили у напівпромзону Харкова. Пошкодили виключно цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Одна ракета влучила у дорогу серед житлового кварталу, ще дві ракети розірвалися в повітрі”, – розповів голова ХОВА.
Нагадаємо, після 22-ї години 30 березня армія РФ почала завдавати ударів по Харкову. Як повідомив вранці Синєгубов, ворог обстріляв Новобаварський район і загалом випустив дев’ять ракет, попередньо С-300. Частина з них влучила в землю та вибухнула у повітрі. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Легкі поранення отримали троє людей, ушпиталення вони не потребували.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 10:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі ракети ввечері 30 березня влучили в напівпромзону Харкова та пошкодили виключно цивільну інфраструктуру, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.".