Удар С-300 по Харкову та атака БпЛА на Ізюмщині: відкриті провадження (фото)

За фактами удару по Харкову ракетами С-300 увечері 30 березня та атаки дронами Shahed критичної інфраструктури в Ізюмському районі в ніч проти 31 березня розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько 22:10 30 березня внаслідок ракетного удару по Новобаварському району Харкова ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ було пошкоджено адміністративну будівлю держустанови та отримали поранення троє працівників. Усі відмовилися від ушпиталення, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Внаслідок атаки БпЛА на об’єкти критичної інфраструктури на Ізюмщині є пошкодження та отримали поранення двоє цивільних чоловіків.



Фото: Харківська облпрокуратура