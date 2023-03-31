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Удар С-300 по Харкову та атака БпЛА на Ізюмщині: відкриті провадження (фото)

Події 11:33   31.03.2023
Елена Нагорная
Удар С-300 по Харкову та атака БпЛА на Ізюмщині: відкриті провадження (фото)

За фактами удару по Харкову ракетами С-300 увечері 30 березня та атаки дронами Shahed критичної інфраструктури в Ізюмському районі в ніч проти 31 березня розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько 22:10 30 березня внаслідок ракетного удару по Новобаварському району Харкова ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ було пошкоджено адміністративну будівлю держустанови та отримали поранення троє працівників. Усі відмовилися від ушпиталення, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

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Внаслідок атаки БпЛА на об’єкти критичної інфраструктури на Ізюмщині є пошкодження та отримали поранення двоє цивільних чоловіків.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 11:33;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами удару по Харкову ракетами С-300 увечері 30 березня та атаки дронами Shahed критичної інфраструктури в Ізюмському районі в ніч проти 31 березня розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).".