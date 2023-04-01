На блокпосте под Харьковом вывесили флаг США (фото)

Фото оригинально оформленного детского блокпоста под Харьковом опубликовали волонтеры, которые регулярно его проезжают.

«Так выглядит детский блокпост в Чугуеве, через который спасатели ездят в Двуречную», — подписали фотографию участники команды «Спасение животных Харьков».

Детский блок-пост оформлен в цветах национального флага Украины. Присутствует «оружие» и стул для расположения «проверяющих». Также рядом установлены два национальных флага — Украины и США.

Напомним, волна популярности детских блок-постов накрыла Харьковскую область минувшим летом, когда оккупантов потеснили от Харькова, и обстановка в городе и ближайших населенных пунктах несколько стабилизировалась. Дети в камуфляже, подражая защитникам Украины, останавливали прохожих и проезжающие машины. Как правила, для продолжения движения необходимо сказать «пароль» (наиболее популярный — «Паляниця»).