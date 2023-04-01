На блокпосте под Харьковом вывесили флаг США (фото)
Фото оригинально оформленного детского блокпоста под Харьковом опубликовали волонтеры, которые регулярно его проезжают.
«Так выглядит детский блокпост в Чугуеве, через который спасатели ездят в Двуречную», — подписали фотографию участники команды «Спасение животных Харьков».
Детский блок-пост оформлен в цветах национального флага Украины. Присутствует «оружие» и стул для расположения «проверяющих». Также рядом установлены два национальных флага — Украины и США.
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Напомним, волна популярности детских блок-постов накрыла Харьковскую область минувшим летом, когда оккупантов потеснили от Харькова, и обстановка в городе и ближайших населенных пунктах несколько стабилизировалась. Дети в камуфляже, подражая защитникам Украины, останавливали прохожих и проезжающие машины. Как правила, для продолжения движения необходимо сказать «пароль» (наиболее популярный — «Паляниця»).
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото оригинально оформленного детского блокпоста под Харьковом опубликовали волонтеры, которые регулярно его проезжают".