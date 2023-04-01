На блокпості під Харковом вивісили прапор США (фото)

Фото оригінально оформленого дитячого блокпоста під Харковом опублікували волонтери, які регулярно проїжджають повз.

“Так виглядає дитячий блокпост у Чугуєві, через який рятувальники їздять до Дворічної”, – підписали фотографію учасники команди “Порятунок тварин Харків”.

Дитячий блок-пост оформлений у кольорах національного прапора України. Є “зброя” і стілець для розташування “перевіряючих”. Також поряд встановлено два національні прапори – України та США.

Нагадаємо, хвиля популярності дитячих блок-постів накрила Харківську область минулого літа, коли окупантів потіснили від Харкова, й ситуація в місті та найближчих населених пунктах дещо стабілізувалася. Діти в камуфляжі, наслідуючи захисників України, зупиняли перехожих та машини, що проїжджали. Як правило, для продовження руху необхідно сказати “пароль” (найпопулярніший – “Паляниця”).