На блокпості під Харковом вивісили прапор США (фото)
Фото оригінально оформленого дитячого блокпоста під Харковом опублікували волонтери, які регулярно проїжджають повз.
“Так виглядає дитячий блокпост у Чугуєві, через який рятувальники їздять до Дворічної”, – підписали фотографію учасники команди “Порятунок тварин Харків”.
Дитячий блок-пост оформлений у кольорах національного прапора України. Є “зброя” і стілець для розташування “перевіряючих”. Також поряд встановлено два національні прапори – України та США.
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Нагадаємо, хвиля популярності дитячих блок-постів накрила Харківську область минулого літа, коли окупантів потіснили від Харкова, й ситуація в місті та найближчих населених пунктах дещо стабілізувалася. Діти в камуфляжі, наслідуючи захисників України, зупиняли перехожих та машини, що проїжджали. Як правило, для продовження руху необхідно сказати “пароль” (найпопулярніший – “Паляниця”).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 16:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото оригінально оформленого дитячого блокпоста під Харковом опублікували волонтери, які регулярно проїжджають повз".