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На Харьковщине усилили надзор за объектами водоснабжения

Общество 21:39   07.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине усилили надзор за объектами водоснабжения

Госпродпотребслужба заявила о том, соблюдение требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения контролируют усиленно.

«Госпродпотребслужба усилила государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Цель – предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней людей, локализации и ликвидации вспышек и эпидемий, в частности холеры, на территории Украины», — пояснили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По информации проверяющих, с начала года на Харьковщине проверили 54 объекта централизованного и 196 — децентрализованного водоснабжения.

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«Нарушения обнаружены на 54 (100%) объектах централизованного и 168 (86%) объектах децентрализованного водоснабжения», — сообщили о результатах контролеры.

По результатам проверок они выдали 38 предписаний и направили 118 писем с разъяснениями и предложениями.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 21:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпродпотребслужба заявила о том, соблюдение требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения контролируют усиленно".