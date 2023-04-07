На Харківщині посилили нагляд за об’єктами водопостачання
Держпродспоживслужба заявила про те, що дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення контролюють посилено.
“Держпродспоживслужба посилила державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів. Мета – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб людей, локалізації та ліквідації спалахів та епідемій, зокрема холери, на території України”, – пояснили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
За інформацією перевіряльників, з початку року на Харківщині перевірили 54 об’єкти централізованого та 196 – децентралізованого водопостачання.
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“Порушення виявлені на 54 (100%) об’єктах централізованого та 168 (86%) об’єктах децентралізованого водопостачання”, – повідомили про результати контролери.
За результатами перевірок вони видали 38 приписів та направили 118 листів із роз’ясненнями та пропозиціями.
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Ви читали новину: «На Харківщині посилили нагляд за об’єктами водопостачання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 21:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держпродспоживслужба заявила про те, що дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення контролюють посилено".