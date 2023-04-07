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На Харківщині посилили нагляд за об’єктами водопостачання

Суспільство 21:39   07.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині посилили нагляд за об’єктами водопостачання

Держпродспоживслужба заявила про те, що дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення контролюють посилено.

“Держпродспоживслужба посилила державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів. Мета – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб людей, локалізації та ліквідації спалахів та епідемій, зокрема холери, на території України”, пояснили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За інформацією перевіряльників, з початку року на Харківщині перевірили 54 об’єкти централізованого та 196 – децентралізованого водопостачання.

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“Порушення виявлені на 54 (100%) об’єктах централізованого та 168 (86%) об’єктах децентралізованого водопостачання”, – повідомили про результати контролери.

За результатами перевірок вони видали 38 приписів та направили 118 листів із роз’ясненнями та пропозиціями.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 21:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держпродспоживслужба заявила про те, що дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення контролюють посилено".