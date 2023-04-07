На Харківщині посилили нагляд за об’єктами водопостачання

Держпродспоживслужба заявила про те, що дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення контролюють посилено.

“Держпродспоживслужба посилила державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів. Мета – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб людей, локалізації та ліквідації спалахів та епідемій, зокрема холери, на території України”, – пояснили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За інформацією перевіряльників, з початку року на Харківщині перевірили 54 об’єкти централізованого та 196 – децентралізованого водопостачання.

“Порушення виявлені на 54 (100%) об’єктах централізованого та 168 (86%) об’єктах децентралізованого водопостачання”, – повідомили про результати контролери.

За результатами перевірок вони видали 38 приписів та направили 118 листів із роз’ясненнями та пропозиціями.