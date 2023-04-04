Де харків’янам брати воду, якщо у кранах її не стане через удар РФ. Адреси

Якщо після російського ракетного удару у Харкові буде тимчасово припинено водопостачання, мешканці можуть скористатися альтернативними джерелами води.

Однією з альтернатив є колонки та колодязі, розповідають у КП “Харківводоканал”.

Адреси колонок із водопровідною водою у найнижчих точках мереж, а також вуличних колонок та шахтних колодязів із технічною водою можна знайти на сайті водоканалу у розділі “Альтернативні джерела води”.