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Де харків’янам брати воду, якщо у кранах її не стане через удар РФ. Адреси

Суспільство 19:09   04.04.2023
Олена Нагорна
Де харків’янам брати воду, якщо у кранах її не стане через удар РФ. Адреси

Якщо після російського ракетного удару у Харкові буде тимчасово припинено водопостачання, мешканці можуть скористатися альтернативними джерелами води.

Однією з альтернатив є колонки та колодязі, розповідають у КП “Харківводоканал”.

Адреси колонок із водопровідною водою у найнижчих точках мереж, а також вуличних колонок та шахтних колодязів із технічною водою можна знайти на сайті водоканалу у розділі “Альтернативні джерела води”.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 19:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо після російського ракетного удару у Харкові буде тимчасово припинено водопостачання, мешканці можуть скористатися альтернативними джерелами води.".