Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса
Фото: КП «Харьковводоканал»
Если после российского ракетного удара в Харькове будет временно прекращено водоснабжение, жители могут воспользоваться альтернативными источниками воды.
Одной из альтернатив являются колонки и колодцы, рассказывают в КП «Харьковводоканал».
Адреса колонок с водопроводной водой в самых низких точках сетей, а также уличных колонок и шахтных колодцев с технической водой можно найти на сайте водоканала в разделе «Альтернативные источники воды».
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если после российского ракетного удара в Харькове будет временно прекращено водоснабжение, жители могут воспользоваться альтернативными источниками воды.".