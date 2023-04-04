Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса

Если после российского ракетного удара в Харькове будет временно прекращено водоснабжение, жители могут воспользоваться альтернативными источниками воды.

Одной из альтернатив являются колонки и колодцы, рассказывают в КП «Харьковводоканал».

Адреса колонок с водопроводной водой в самых низких точках сетей, а также уличных колонок и шахтных колодцев с технической водой можно найти на сайте водоканала в разделе «Альтернативные источники воды».