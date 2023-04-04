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Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса

Общество 19:09   04.04.2023
Елена Нагорная
Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

Если после российского ракетного удара в Харькове будет временно прекращено водоснабжение, жители могут воспользоваться альтернативными источниками воды.

Одной из альтернатив являются колонки и колодцы, рассказывают в КП «Харьковводоканал».

Адреса колонок с водопроводной водой в самых низких точках сетей, а также уличных колонок и шахтных колодцев с технической водой можно найти на сайте водоканала в разделе «Альтернативные источники воды».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если после российского ракетного удара в Харькове будет временно прекращено водоснабжение, жители могут воспользоваться альтернативными источниками воды.".