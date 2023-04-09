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150-й автомобиль Жадан передал украинским бойцам

Общество 11:05   09.04.2023
Виктория Яковенко
150-й автомобиль Жадан передал украинским бойцам Фото: Сергей Жадан

Цель известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергея Жадана — передать украинским защитникам 200 машин.

Украинским бойцам Жадан передал 150-ю машину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех за поддержку и помощь! Работаем дальше, двигаемся к победе!», — поблагодарил Жадан.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цель известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергей Жадана — передать украинским защитникам 200 машин.".