150-й автомобиль Жадан передал украинским бойцам
Фото: Сергей Жадан
Цель известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергея Жадана — передать украинским защитникам 200 машин.
Украинским бойцам Жадан передал 150-ю машину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Благодарю всех за поддержку и помощь! Работаем дальше, двигаемся к победе!», — поблагодарил Жадан.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 11:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цель известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергей Жадана — передать украинским защитникам 200 машин.".