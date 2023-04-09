150-й автомобиль Жадан передал украинским бойцам

Цель известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергея Жадана — передать украинским защитникам 200 машин.

Украинским бойцам Жадан передал 150-ю машину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех за поддержку и помощь! Работаем дальше, двигаемся к победе!», — поблагодарил Жадан.