150-й автомобіль Жадан передав українським бійцям

Наразі мета відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергія Жадана – передати українським захисникам 200 машин.

Захисникам України Жадан передав 150-ту автівку. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Дякую всім за підтримку та допомогу! Працюємо далі, рухаємося до перемоги!», – подякував Жадан.