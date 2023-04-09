150-й автомобіль Жадан передав українським бійцям
Фото: Сергій Жадан
Наразі мета відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергія Жадана – передати українським захисникам 200 машин.
Захисникам України Жадан передав 150-ту автівку. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.
«Дякую всім за підтримку та допомогу! Працюємо далі, рухаємося до перемоги!», – подякував Жадан.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 11:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі мета відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергій Жадана – передати українським захисникам 200 машин.".