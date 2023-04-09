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150-й автомобіль Жадан передав українським бійцям

Суспільство 11:05   09.04.2023
Вікторія Яковенко
150-й автомобіль Жадан передав українським бійцям Фото: Сергій Жадан

Наразі мета відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергія Жадана – передати українським захисникам 200 машин.

Захисникам України Жадан передав 150-ту автівку. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Дякую всім за підтримку та допомогу! Працюємо далі, рухаємося до перемоги!», – подякував Жадан.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі мета відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергій Жадана – передати українським захисникам 200 машин.".