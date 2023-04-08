Кінцева станція: “Перемога”: харків’ян мотивують бордами в метро (фото)
На станціях Харківського метрополітену з’явилося понад 20 мотивувальних бордів, покликаних підбадьорити харків’ян, які користуються підземкою як транспортним засобом та як укриттям під час повітряних тривог.
Борди можна побачити на станціях «Майдан Конституції», «Захисників України», «Перемога», «Держпром», «Університет», «Турбоатом», «Академіка Барабашова» та інших, розповів МГ «Об’єктив» представник агенції, яка взяла участь у реалізації проєкту.
Написи передають харківський колорит і враховують специфіку життя у місті під час війни, зокрема: «Харків = незламність», «Що б не сталося, зустрінемося біля “Градусника”», «Перейти на українську легко: як з “Університету” на “Держпром”», «Харківські комунальники, ви неймовірні!», «Кінцева станція: “Перемога”».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станціях Харківського метрополітену з’явилося понад 20 мотивувальних бордів, покликаних підбадьорити харків’ян, які користуються підземкою як транспортним засобом та як укриттям під час повітряних тривог.".