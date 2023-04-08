Конечная станция: «Победа»: харьковчан мотивируют бордами в метро (фото)
На станциях Харьковского метрополитена появилось более 20 мотивирующих бордов, призванных подбодрить харьковчан, которые пользуются метро как транспортным средством и укрытием во время воздушных тревог.
Борды можно увидеть на станциях «Площадь Конституции», «Защитников Украины», «Победа», «Госпром», «Университет», «Турбоатом», «Академика Барабашова» и других, рассказал МГ «Объектив» представитель агентства, которое принимало участие в реализации проекта.
По его словам, надписи передают харьковский колорит и учитывают специфику жизни в городе во время войны, в частности: «Харьков = несокрушимость», «Что бы ни случилось, встретимся возле «Градусника»», «Перейти на украинский легко: как с «Университета» на «Госпром»», «Харьковские коммунальщики, вы невероятные!», «Конечная станция: «Победа»».
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станциях Харьковского метрополитена появилось более 20 мотивирующих бордов, призванных подбодрить харьковчан, которые пользуются метро как транспортным средством и укрытием во время воздушных тревог.".