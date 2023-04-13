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Пасха на Харьковщине: полицейские придут в 220 церквей (видео)

Общество 21:19   13.04.2023
Оксана Горун
Пасха на Харьковщине: полицейские придут в 220 церквей (видео)

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільного» рассказал, как пройдет Пасха в прифронтовой области и что предпримут для обеспечения безопасности.

Тимошко отметил, что ситуация в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Но при этом контролируемая.

«Что касается приближающихся праздников. Полиция полностью контролирует ситуацию, мы готовы к любым событиям и любым действиям врага. Обычно около 1200 полицейских ежедневно обеспечивают публичную безопасность и порядок в городе и области. На праздники каждая церковь – а это 220 церквей по области – будет нами контролироваться. Для этого выделяется дополнительно еще 450 полицейских. Кроме того, это взрывотехники, которые будут постоянно дежурить, кинологи, которые будут дежурить круглосуточно. Это дополнительные следственно-оперативные группы, кроме этого – бойцы специального назначения», — перечислил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В целом безопасность на Пасху в регионе будут обеспечивать до 1600 полицейских. Напомним, непосредственно ночью попасть на службы в церкви у жителей Харьковщины возможности не будет. Комендантский час не изменят — на Пасху он будет таким же, как в будние дни: с 23:00 до 5:00.

Главный полицейский области подчеркнул, что от российских оккупантов и в Пасху можно ожидать каких угодно действий.

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«Мы знаем, кто перед нами. Перед нами тупиковая ветвь эволюции приматов в виде россиян, которые частично похожи на людей, а таковыми не являются. Поэтому мы понимаем, что какие-либо действия возможны даже в праздники, ничего святого там нет. Но все контролируемо, и мы ко всему готовы. Будем надеяться, что пройдет нормально», — подытожил Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільного» рассказал, как пройдет Пасха в прифронтовой области и что предпримут для обеспечения безопасности".