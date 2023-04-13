Великдень на Харківщині: поліцейські прийдуть до 220 церков (відео)

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері “Суспільного” розповів, як пройде Великдень у прифронтовій області та що зроблять для забезпечення безпеки.

Тимошко зазначив, що ситуація в Харківській області продовжує залишатися напруженою. Але при цьому контрольована.

“Що стосується свят, які наближаються. Поліція повністю контролює ситуацію, ми готові до будь-яких подій і будь-яких дій ворога. Зазвичай приблизно 1200 поліцейських щодня забезпечують публічну безпеку та порядок у місті та області. На свята кожна церква – а це 220 церков по області – буде нами контролюватись. Для цього виділяється додатково ще 450 поліцейських. Окрім того, це вибухотехніки, які будуть постійно чергувати, це кінологи, які будуть постійно чергувати цілодобово. Це додаткові слідчо-оперативні групи, окрім цього – це бійці спеціального призначення“, – перерахував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

Загалом безпеку на Великдень у регіоні забезпечуватимуть до 1600 поліцейських. Нагадаємо, що безпосередньо вночі потрапити на служби в церкві у мешканців Харківщини можливості не буде. Комендантську годину не змінять – на Великдень вона буде такою ж, як у будні: з 23:00 до 5:00.

Головний поліцейський області підкреслив, що від російських окупантів і у Великдень можна чекати будь-яких дій.

“Ми знаємо, хто перед нами. Перед нами тупикова гілка еволюції приматів у вигляді росіян, які лише частково схожі на людей, а такими не є. Тому ми розуміємо, що будь-які дії можливі навіть на свята, нічого святого там немає. Але все контрольовано, й ми до всього готові. Будемо сподіватися, що пройде нормально“, — підсумував Тимошко.