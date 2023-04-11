Терехов про комендантську годину на Великдень та коли відкриють кладовища
У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми взяли наш досвід, який був минулого року і хочу сказати, що усі священнослужителі будуть проводити освячення пасок у святий день і це не стосується комендантської години. Комендантська година як була, так і буде. І в час комендантської години не буде освячення пасок, не будуть проводитися служби у церквах», – уточнив мер.
Терехов також повідомив, що міські кладовища для відвідувань закриють на Великдень та ще на 2 дні після свята.
«Потім ми відкриємо кладовища для відвідувань, бо люди хочуть відвідувати своїх родичів, зрозуміло, але безпека перш за все», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 11:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години.".