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Терехов про комендантську годину на Великдень та коли відкриють кладовища

Суспільство 11:50   11.04.2023
Вікторія Яковенко
Терехов про комендантську годину на Великдень та коли відкриють кладовища

У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми взяли наш досвід, який був минулого року і хочу сказати, що усі священнослужителі будуть проводити освячення пасок у святий день і це не стосується комендантської години. Комендантська година як була, так і буде. І в час комендантської години не буде освячення пасок, не будуть проводитися служби у церквах», – уточнив мер.

Терехов також повідомив, що міські кладовища для відвідувань закриють на Великдень та ще на 2 дні після свята.

«Потім ми відкриємо кладовища для відвідувань, бо люди хочуть відвідувати своїх родичів, зрозуміло, але безпека перш за все», – додав Терехов.

Читайте також: У Харкові на Великдень закрили всі кладовища

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години.".