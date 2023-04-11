Терехов про комендантську годину на Великдень та коли відкриють кладовища

У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми взяли наш досвід, який був минулого року і хочу сказати, що усі священнослужителі будуть проводити освячення пасок у святий день і це не стосується комендантської години. Комендантська година як була, так і буде. І в час комендантської години не буде освячення пасок, не будуть проводитися служби у церквах», – уточнив мер.

Терехов також повідомив, що міські кладовища для відвідувань закриють на Великдень та ще на 2 дні після свята.

«Потім ми відкриємо кладовища для відвідувань, бо люди хочуть відвідувати своїх родичів, зрозуміло, але безпека перш за все», – додав Терехов.

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