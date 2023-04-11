Терехов о комендантском часе на Пасху и когда откроют кладбища для посещений
В Харькове на Пасху не будут менять продолжительность комендантского часа.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы взяли наш опыт, который был в прошлом году и хочу сказать, что все священнослужители будут проводить освящение куличей в святой день и это не касается комендантского часа. Комендантский час как был, так и будет. И во время комендантского часа не будет освящения пасок, не будут проводиться службы в церквях», — уточнил мэр.
Терехов также сообщил, что городские кладбища для посещений закроют на Пасху и еще на 2 дня после праздника.
«Потом мы откроем кладбища для посещений, потому что люди хотят посещать своих родственников, разумеется, но безопасность прежде всего», — добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на Пасху не будут менять продолжительность комендантского часа.".