Терехов о комендантском часе на Пасху и когда откроют кладбища для посещений

В Харькове на Пасху не будут менять продолжительность комендантского часа.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы взяли наш опыт, который был в прошлом году и хочу сказать, что все священнослужители будут проводить освящение куличей в святой день и это не касается комендантского часа. Комендантский час как был, так и будет. И во время комендантского часа не будет освящения пасок, не будут проводиться службы в церквях», — уточнил мэр.

Терехов также сообщил, что городские кладбища для посещений закроют на Пасху и еще на 2 дня после праздника.

«Потом мы откроем кладбища для посещений, потому что люди хотят посещать своих родственников, разумеется, но безопасность прежде всего», — добавил Терехов.

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