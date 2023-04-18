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В Боровой на Харьковщине отработают возможную эвакуацию

Общество 10:20   18.04.2023
Оксана Горун
В Боровой на Харьковщине отработают возможную эвакуацию Фото: карта DeepState

Деоккупированная Боровская громада на Харьковщине находится относительно недалеко от линии фронта. На днях руководство громады сообщило об «отработке вопроса возможной эвакуации».

Вопрос подняли на совещании, которое провел 17 апреля глава громады Александр Тертышный с руководителями предприятий и учреждений, а также старостами.

«Обсудили мероприятия, которые необходимо провести для отработки вопроса о возможной эвакуации населения, механизм действий соответствующих служб и старостатов в случае возникновения такой необходимости», — сообщили на странице Боровского поселкового совета в facebook.

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Также на этом совещании рассматривали вопросы инвентаризации разрушенного имущества громады и механизмов компенсации людям, которые остались без жилья.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деоккупированная Боровская громада на Харьковщине находится относительно недалеко от линии фронта. На днях руководство громады сообщило об «отработке вопроса возможной эвакуации»".