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У Боровій на Харківщині відпрацюють можливу евакуацію

Суспільство 10:20   18.04.2023
Оксана Горун
У Боровій на Харківщині відпрацюють можливу евакуацію

Деокупована Борівська громада на Харківщині знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Днями керівництво громади повідомило про “відпрацювання питання можливої ​​евакуації”.

Питання порушили на нараді, яку провів 17 квітня голова громади Олександр Тертишний із керівниками підприємств та установ, а також старостами.

“Обговорили заходи, які необхідно провести для відпрацювання питання можливої евакуації населення, механізм дій відповідних служб та старостатів у разі виникнення такої необхідності”, – повідомили на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

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Також на цій нараді розглядали питання інвентаризації зруйнованого майна громади та механізмів компенсації людям, які залишились без житла.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокупована Борівська громада на Харківщині знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Днями керівництво громади повідомило про “відпрацювання питання можливої ​​евакуації”".