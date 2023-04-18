У Боровій на Харківщині відпрацюють можливу евакуацію
Деокупована Борівська громада на Харківщині знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Днями керівництво громади повідомило про “відпрацювання питання можливої евакуації”.
Питання порушили на нараді, яку провів 17 квітня голова громади Олександр Тертишний із керівниками підприємств та установ, а також старостами.
“Обговорили заходи, які необхідно провести для відпрацювання питання можливої евакуації населення, механізм дій відповідних служб та старостатів у разі виникнення такої необхідності”, – повідомили на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.
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Також на цій нараді розглядали питання інвентаризації зруйнованого майна громади та механізмів компенсації людям, які залишились без житла.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокупована Борівська громада на Харківщині знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Днями керівництво громади повідомило про “відпрацювання питання можливої евакуації”".