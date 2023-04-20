На Харьковщине в «Армии восстановления» – уже почти 2 тысячи человек

Почти две тысячи безработных в Харьковской области присоединились к государственной программе «Армия восстановления», сообщает «Суспільне. Харків». Они помогают в разборе завалов и гуманитарной помощи.

В Харькове с программой «Армия восстановления» сотрудничают 10 организаций, рассказал директор областного центра занятости Владимир Миненко.

Житель Дергачев Юрий Кириловский рассказывает, что без работы остался с первых дней полномасштабной войны. Россияне уничтожили фирму, в которой он работал станочником. Присоединиться к «Армии восстановления» Юрию предложили в центре занятости.

«Приходит машина с гуманитарной помощью. Мы ее должны разгрузить на складе, разложить и рассортировать коробки. А потом уже собирать заявки от людей», — говорит Юрий Кириловский.

Без работы больше полугода была и харьковчанка Юлия Фокина. Говорит, среди ее обязанностей прорабатывать заявки от людей.

«Забирали свертки, общались с жителями. Спрашивали, что им нужно. Мы все сформировали, и вот сейчас пришла помощь», — рассказывает Юлия Фокина.

В общественной организации «Еда харьковчанам» привлекли 16 безработных, рассказывает ее председатель Максим Почапский.

«Мы можем больше принять. Сейчас с разными донорами общаемся. В частности, относительно предоставления разных потребностей, а именно материалов для восстановления Харьковщины», — говорит Почапский.

До конца года в «Армию восстановления» планируют привлечь еще 3 тысячи человек, говорит директор областного центра занятости Владимир Миненко.

«Это и разборы завалов, и наведение порядка. Здесь большой спектр работ. Например, это может быть патрулирование улиц, если это потребуется общине. На прошлой неделе я встречался с представителями жилищно-коммунального хозяйства города Харькова. Уже с «Зеленстроем» есть договоренность с организации этих работ», — рассказывает Миненко.

«На это направление работы за первый квартал потратили 14 миллионов гривен. За весь год у нас план — пять тысяч привлеченных в «Армию восстановления» и 43 миллиона гривен на выплату заработной платы», — говорит директор областного центра занятости.

По его словам, максимальный срок заключения договора по временной занятости по общественным работам составляет не больше шести месяцев.

«По истечении срока в день делаем перерыв и снова заключаем договор», — говорит Владимир Миненко.