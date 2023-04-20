Врачи и механики. Кому на Харьковщине предлагают самую большую зарплату

По состоянию на 20 апреля, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1283 вакансии, сообщила ХОВА.

1. Врач-лаборант – 20 000 грн.

2. Врач-терапевт – 19 950 грн.

3. Инспектор по кадрам – 16 600 грн.

4. Механик – 16500 грн.

5. Экономист по труду – 15 000 грн.

6. Бухгалтер – 12 000 грн.

7. Специалист – 10 000 грн.

8. Грузчик – 9 000 грн.

9. Оператор очистных сооружений – 8200 грн.

10. Сортировщик в производстве пищевой продукции (хлебобулочные и кондитерские изделия) – 8000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68;

057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Также можно получить информацию о режиме работы центров занятости по ссылке.