Врачи и механики. Кому на Харьковщине предлагают самую большую зарплату
По состоянию на 20 апреля, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1283 вакансии, сообщила ХОВА.
1. Врач-лаборант – 20 000 грн.
2. Врач-терапевт – 19 950 грн.
3. Инспектор по кадрам – 16 600 грн.
4. Механик – 16500 грн.
5. Экономист по труду – 15 000 грн.
6. Бухгалтер – 12 000 грн.
7. Специалист – 10 000 грн.
8. Грузчик – 9 000 грн.
9. Оператор очистных сооружений – 8200 грн.
10. Сортировщик в производстве пищевой продукции (хлебобулочные и кондитерские изделия) – 8000 грн.
С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68;
057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Также можно получить информацию о режиме работы центров занятости по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20 апреля, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1283 вакансии, сообщила ХОВА.".