Десятки вакансий: на Харьковщине ищут специалистов на госслужбу
О массовом наборе сотрудников заявила Купянская городская военная администрация. Для полноценной работы там не хватает солидной части штата, поэтому вакансий много в разных сферах.
«Для возобновления работы органов местного самоуправления Купянского городского совета Купянской городской военной администрации нужны специалисты на вакантные должности», — сообщили на странице Купянской ГВА в facebook.
Ищут специалистов в исполком Купянского горсовета, управления культуры, молодежи и спорта, ЖКХ, градостроительства и архитектуры, образования, а также отдел по делам детей. Полный перечень вакансий доступен в посте.
«Порядок принятия на должность и прохождения службы установлен Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления», «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», «О правовом режиме военного положения». Условия оплаты труда определены постановлением Кабинета Министров Украины от 09.03.2006 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов», — отметили работодатели.
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Тех, кто ищет работу, просят обращаться по телефону (066) 955 05 63 в будние дни с 9:00 до 15:00.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О массовом наборе сотрудников заявила Купянская городская военная администрация. Для полноценной работы там не хватает солидной части штата, поэтому вакансий много в разных сферах".