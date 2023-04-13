Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 25 тысяч гривен

По состоянию на 13 апреля в регионе актуальны 1224 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия вышкомонтажника. Ему предлагают 25 тысяч гривен в месяц. Водитель автотранспортных средств будет получать 22 тысячи, а системный программист — 21 тысячу.

Главный механик будет зарабатывать 20 тысяч гривен, фельдшер-лаборант — 18600, инженер по метрологии — 15 тысяч, заместитель директора — 11400, главный специалист-государственный инспектор контроля за использованием и охраной земель — 11230, производитель абразивных дисков и полировочных изделий — 10 тысяч, а менеджер по сбыту — 9990.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 67, 067 728 97 45 и 097 970 40 68.