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Работа на Харьковщине: в «Армии восстановления» уже 1500 человек

Общество 22:12   06.04.2023
Елена Нагорная
Работа на Харьковщине: в «Армии восстановления» уже 1500 человек Фото: ХОВА

С начала года к «Армии восстановления» уже присоединились 1500 жителей Харьковской области. Это общественно полезные работы, направленные на преодоление последствий агрессии РФ, которые дают возможность временного заработка незанятым гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на директора департамента науки и образования Алексея Литвинова.

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Напомним, кроме разборов завалов и уборки территории к общественно полезным работам относят уход за одинокими людьми, заготовку дров, ликвидацию стихийных свалок, обеспечение работы «пунктів незламності». К «Армии» можно присоединиться, став на учет в Центр занятости по месту жительства. Участники программы получают зарплату и страховой стаж.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 22:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года к «Армии восстановления» уже присоединились 1500 жителей Харьковской области. Это общественно полезные работы, направленные на преодоление последствий агрессии РФ, которые дают возможность временного заработка незанятым гражданам.".