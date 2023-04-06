Вакансии недели: на Харьковщине предлагают работу с зарплатой до 24 тыс грн

По состоянию на 6 апреля на Харьковщине актуальны 1213 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия инженера-электроника. Ему предлагают 24 тысяч гривен в месяц. Токарь будет получать 20 тыс. грн, врач-инфекционист (детский) – 19950.

Тракторист будет зарабатывать 16 тысяч гривен, водитель погрузчика – 14 000, водитель автотранспортных средств – 13 000, машинист бульдозера – 12 000, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции – 11 970, электромонтер – 10 тысяч, а инженер по охране труда — 9980.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 67, 067 728 97 45, а также по номерам 097 970 40 68 и 057 732 19 28 (понедельник – пятница с 9:00 до 15:00).