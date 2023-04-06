Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 24 тис грн

Станом на 6 квітня на Харківщині є актуальними 1213 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія інженера-електроніка. Йому пропонують 24 тисячі гривень на місяць. Токар отримуватиме 20 тис. грн, лікар-інфекціоніст (дитячий) – 19950.

Тракторист зароблятиме 16 тисяч гривень, водій навантажувача – 14 000, водій автотранспортних засобів – 13 000, машиніст бульдозера – 12 000, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 11 970, електромонтер – 10 тисяч, а інженер з охорони праці – 9 980.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 67, 067 728 97 45, а також за номерами 097 970 40 68 та 057 732 19 28 (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 15:00).