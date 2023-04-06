Робота на Харківщині: в “Армії відновлення” вже 1500 працівників

З початку року до “Армії відновлення” вже приєдналися 1500 мешканців Харківської області. Це суспільно корисні роботи, створені задля подолання наслідків агресії РФ, які дають можливість тимчасового заробітку незайнятим громадянам.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА із посиланням на директора департаменту науки та освіти Олексія Литвинова.

Нагадаємо, окрім розборів завалів та прибирання території до суспільно корисних робіт відносять догляд за самотніми людьми, заготівлю дров, ліквідацію стихійних звалищ, забезпечення роботи “пунктів незламності”. До “Армії” можна приєднатися, ставши на облік до Центру зайнятості за місцем проживання. Учасники програми отримують зарплату та страховий стаж.