У ХОВА розповіли про “Армію відновлення”: скільки платять, чи дає відстрочку

До “Армії відновлення” в Харківській області вже долучилися 478 осіб із 30 громад. Як потрапити до “армії”, чи є в ній місце волонтерам та жінкам і чи дає таке працевлаштування бронь від мобілізації.

На всі ці питання кореспонденту МГ “Об’єктив” відповів Сергій Глухов, заступник начальника управління праці департаменту соціального захисту населення ХОВА.

За даними Держслужби зайнятості, у січні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 166 тисяч, серед яких 116 тисяч – жінки. Вакансій поменшало вдвічі, і на одну посаду претендують 6 безробітних. Щоб хоча б частково покращити ситуацію, минулоріч уряд оголосив про створення “Армії відновлення”. У січні 2023 року до проєкту приєдналася Харківщина.

Середній вік членів “Армії відновлення” в регіоні – 45 років. Професійно-технічну освіту мають 42%, середню – 36% та вищу – 22%. Половина працівників мешкає у містах, половина – у сільській місцевості.

– Робота в “Армії відновлення”, як правило, фізична, більше розрахована на чоловіків. Це так? Чи є робота для жінок?

– Як правило, це роботи, які не потребують спеціальної підготовки та фаху. Але, разом з цим, такі роботи не лише про чоловіків. Це і для чоловіків, і для жінок. Наприклад, у нас сьогодні активна робота в обслуговуванні в “пунктах незламності”. Це можуть бути і чоловіки, і жінки, звичайно. Щось пакують, прибирають. Розбір завалів. Звичайно, що тут більше чоловіки необхідні, але і жінкам знайдеться робота, якщо вона неважка.



– Як приєднатися до “Армії відновлення”? Лише через центр зайнятості? У тому ж Харкові люди добровільно плетуть маскувальні сітки, допомагають розбирати завали. Якщо вони це роблять за покликом серця, скоріш за все, не відмовилися б від мінімалки. Чи можливо волонтерам, приєднавшись до “Армії відновлення”, заробляти 6700 гривень на місяць?

– Справа в тому, що сам порядок передбачає, що особа має бути незайнята. Тобто якщо це волонтери, які займаються такою діяльністю, то їм знову ж таки необхідно звертатися до служби зайнятості. І їх будуть направляти на такі роботи. Але треба розуміти, що служба зайнятості буде їх направляти на ті роботи, які визначені місцевими органами влади, які необхідні для громади та для оборони. Тобто, якщо якась громада визначить, або якась військова адміністрація визначить, що саме плетіння сіток потрібне тут і такі роботи будуть, то таких людей залучать, вони будуть ці роботи виконувати. І будуть отримувати за це кошти.

– Людині, якщо вона прийшла до центру зайнятості, обов’язково пропонують роботу в “Армії відновлення”? Чи безробітний має змогу чекати на роботу за спеціальністю?

– По останніх змінах в законодавстві сьогодні, з першого дня. Тобто одразу. У перший день пройшов, зареєструватися, отримав статус безробітного. Якщо немає підходящої роботи, йому можуть відразу запропонувати роботу в “Армії відновлення”. Якщо він відмовляється, наслідком буде зняття з обліку в центрі зайнятості. Відповідно, він не буде отримувати виплати по безробіттю. Ми маємо надію, що найближчим часом такі роботи в Харкові будуть організовані. Що стосується виїзду в інші регіони, так, дійсно, порядок передбачає, що за кошти фонду Cлужба зайнятості може оплатити також і проїзд. Тобто це передбачено порядком, але ми надіємось, що найближчим часом у Харкові такі роботи будуть організовані.



– Чи надає участь в “Армії відновлення” відстрочку від призову на військову службу?

– Відповідь однозначна – ні. Якщо людина за станом здоров’я не пригідна до військової служби, як і на будь-якому підприємстві. Тобто людина мала змогу працювати на підприємстві. Якщо вона підпадала під призов, то її могли призвати. Аналогічна ситуація і тут. Навіть якщо людина працює на суспільно корисних роботах, якщо за станом здоров’я вона може буди призвана до армії, то це її не звільняє від цього.

– Які б ви назвали переваги участі в “Армії відновлення”?

– Людина приходить, стає на облік в Cлужбі зайнятості. Починає отримувати виплати по безробіттю. Коли він іде на суспільно корисні роботи, виплати по безробіттю призупиняється. Він в цей час працює, отримує по 6700. І далі, коли роботи припиняються, в нього продовжується виплати по безробіттю. 6700 – це не на руки. Це нарахована заробітна плата. З неї сплачуються податки, єдиний внесок. На руки людина отримає 5400 приблизно. Звичайна патріотична людина задає собі питання: “Що я можу зробити?” Не всі воюють. Мені здається, що це людині, навіть, щоб жити спокійно зі своєю совістю. Держава попросила – потрібно виконати такі роботи. Людина йде і їх виконує.



Як раніше уточнювали у пресслужбі ХОВА, приєднатися до громадських робіт можна через обласний центр зайнятості. “Гаряча лінія” центру працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.