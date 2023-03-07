В ХОВА рассказали об «Армии восстановления»: сколько платят, дает ли отсрочку

К «Армии восстановления» в Харьковской области уже присоединились 478 человек из 30 громад. Как попасть в «армию», есть ли в ней место волонтерам и женщинам и дает ли такое трудоустройство бронь от мобилизации.

На все эти вопросы корреспонденту МГ Объектив ответил Сергей Глухов, заместитель начальника управления труда департамента социальной защиты населения ХОВА.

По данным Госслужбы занятости, в январе 2023 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 166 тысяч, среди которых 116 тысяч — женщины. Количество вакансий уменьшилось вдвое, и на одну должность претендуют 6 безработных. Чтобы хотя бы частично улучшить ситуацию, в прошлом году правительство объявило о создании «Армии восстановления». В январе 2023 года к проекту присоединилась и Харьковщина.

Средний возраст членов «Армии восстановления» в регионе — 45 лет. Профессионально-техническое образование имеют 42%, среднее — 36% и высшее — 22%. Половина работников проживает в городах, половина — в сельской местности.

— Работа в «Армии восстановления», как правило, физическая, больше рассчитана на мужчин. Это так? Есть ли работа для женщин?

— Как правило, это работы, не требующие специальной подготовки и специальности. Но, вместе с этим, такие работы не только о мужчинах. Это и для мужчин, и для женщин. Например, у нас сегодня активная работа в обслуживании в «пунктах незламності». Это могут быть и мужчины, и женщины, конечно. Что-то пакуют, убирают. Разбор завалов. Конечно, что здесь больше мужчины необходимы, но и женщинами найдется работа, если она нетяжелая.

— Как присоединиться к «Армии восстановления»? Только через центр занятости? В том же Харькове люди добровольно плетут маскировочные сетки, помогают разбирать завалы. Если они это делают по зову сердца, скорее всего, не отказались бы от минималки. Возможно ли волонтерам, присоединившись к «Армии восстановления», зарабатывать 6700 гривен в месяц?

— Дело в том, что сам порядок предусматривает, что лицо должно быть незанято. То есть если это волонтеры, которые занимаются такой деятельностью, то им опять же необходимо обращаться в службу занятости. И их будут направлять на такие работы. Но надо понимать, что служба занятости будет их направлять на те работы, которые определены местными органами власти, которые необходимы для общества и для обороны. То есть, если какая-то громада определит, или какая-то военная администрация определит, что именно плетение сеток нужно здесь и такие работы будут, то таких людей привлекут и они будут эти работы выполнять. И будут получать за это деньги.

— Человеку, если он пришел в центр занятости, обязательно предлагают работу в «Армии восстановления»? Или безработный имеет возможность ждать работу по специальности?

— По последним изменениям в законодательстве сегодня, с первого дня. То есть сразу. В первый день прошел, зарегистрировался, получил статус безработного. Если нет подходящей работы, ему могут сразу предложить работу в «Армии восстановления». Если он отказывается, последствием будет снятие с учета в центре занятости. Соответственно, он не будет получать выплаты по безработице. Мы надеемся, что в ближайшее время такие работы в Харькове будут организованы. Что касается выезда в другие регионы, да, действительно, порядок предусматривает, что за средства фонда служба занятости может оплатить также и проезд. То есть это предусмотрено порядком, но мы надеемся, что в ближайшее время в Харькове такие работы будут организованы.

— Предоставляет ли участие в «Армии восстановления» отсрочку от призыва на военную службу?

— Ответ однозначный — нет. Если человек по состоянию здоровья непригоден к военной службе, как и на любом предприятии. То есть, человек имел возможность работать на предприятии. Если он подпадал под призыв, то его могли призвать. Аналогичная ситуация и здесь. Даже если человек работает на общественно полезных работах, если по состоянию здоровья он может быть призван в армию, то это его не освобождает от этого.

— Какие бы вы назвали преимущества участия в «Армии восстановления»?

— Человек приходит, становится на учет в службе занятости. Начинает получать выплаты по безработице. Когда он идет на общественно полезные работы, выплаты по безработице приостанавливаются. Он в это время работает, получает по 6700. И дальше, когда работы прекращаются, у него продолжаются выплаты по безработице. 6700 — это не на руки. Это начисленная заработная плата. С нее уплачиваются налоги, единый взнос. На руки человек получит 5400 примерно. Обычный патриотический человек задает себе вопрос: «Что я могу сделать?» Не все воюют. Мне кажется, что это человеку даже, чтобы жить спокойно со своей совестью. Государство попросило — нужно выполнить такие работы. Человек идет и их выполняет.

Как ранее уточняли в пресс-службе ХОВА, присоединиться к общественным работам можно через областной центр занятости. «Горячая линия» центра работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.